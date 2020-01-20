Ученые ЕС реанимируют истощенную почву

В двух шагах от собора Сантьяго-де-Компостела начинается вереница огородов и сельхознаделов. Здесь, в испанской Гасили, как и в соседней Португалии, работа на земле остается главным мотором социальной и экономической жизни. В этой приграничной зоне группа европейских ученых работает над оздоровлением местных почв с помощью органического компоста и технозема (искусственно созданных почвенных смесей). Они видят результаты, особенно впечатлят возрождение заброшенных территорий на подступах к старому медному руднику.

Профессор Фелиппе Масиасваскес поясняет: "Тут царила мертвая тишина - ни травинки, ни кустика. Вся трава, которую вы видите, выращена на техноземе. Мы ставили целью возродить здесь жизнь: чтобы росли деревья, чтобы природа воспрянула... как видите, у нас получилось".

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Европейский проект Res2Valhum объединяет 3 португальских города и 4 испанских. Он реализуется силами 7 партнерских организаций - двух университетских лабораторий и 5 компаний, производящих технозем или органический компост. Общий бюджет программы превышает 2 миллиона евро, из которых более полутора миллионов выделены по линии Европейской политики сплочения.

В лаборатории университета Сантьяго-де-Компостела исследователи готовят компост из органических отходов разных групп - тут и бытовой мусор, и и навоз и водоросли. Они наблюдают, как отвечает на такую "подкормку" почва. Выводы вдохновляют: компост способен вернуть жизнь истощенным земельным участкам. Координатор программы Res2ValHum Сара Лопес рассказывает: "К примеру, мы собираем выброшенные на берег водоросли. Кажется, они ни на что не годятся, но нет, в составе компоста они получают вторую жизнь, становясь важным питательным элементом."

Участники проекта обмениваются результатами исследований и экспериментов. Португальская группа "Липор" занимается сбором и переработкой отходов, поступающих из Порту и близлежащих населенных пунктов - всего 60 тонн биомусора в год. Его смешивают с другими ингредиентами, затем полученный компост оставляю "дозревать" в подземных хранилищах. Предприятие поставляет до 12 тысяч тонн компоста в год. Инженер Сусанна Лопеш обращает внимание: "Очень важно иметь надлежащее оборудование! Оно позволяет восстанавливать органические отходы, перерабатывать их так, чтобы затем вернуть в почву. Такой компост также способен поглощать углерод".

Более тщательная сортировка отходов, грамотная переработка, считают специалисты этого приграничного региона, позволит вернуть жизненную силу истощенным землям.