Почва и дети отравлены мышьяком

Во Франции в организме 38 детей до 11 лет обнаружен мышьяк.

Все они проживают в южном департаменте Од в долине реки Орбьель. 15 лет назад здесь закрыли крупнейшую в мире шахту по добыче этого опасного вещества. Миллионы тонн ядовитых пород до сих пор хранятся в регионе на свалках.

С тех пор, как мы получили результаты, я запретила сыну прикасаться к земле. Я регулярно мою ему руки, покупаю продукты, изготовленные из водорослей. Говорят, они выводят из организма тяжелые металлы. Я запрещаю сыну есть фрукты из сада. В общем, теперь у нас очень много запретов. Лори Бауэр жительница департамента Од

В прошлом октябре на регион обрушились мощные дожди. Именно так мышьяк мог попасть со свалок в почву и дальше - в детские организмы. Корнеплоды, грибы, зелень, а еще вода - все это теперь может представлять опасность для здоровья местных жителей, считают специалисты.