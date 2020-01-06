Ученые ЕС нашли в старом текстиле ценные элементы

Как переработать 8 миллионов тонн текстильных отходов, ежегодно производимых ЕС? Европейские ученые объединили усилия в словенском Мариборе, где запущен экспериментальный реактор.

Цель проекта - сортировать текстильную продукцию, выделяя из нее ценные компоненты - белки, глюкозу, кислоты. Они в свою очередь могут быть задействованы для изготовления боиэтанола, экологичного пластика и смол.

Когда стоит ждать внедрения решений в массовое производство? Профессор Александра Лобник комментирует: "Следует оптимизировать все наши технологические решения, отработать бизнес-модели, все проверить - и на уровне лаборатории, и в производственном контексте. В отношении некоторых типов тканей, полиэстера, к примеру, мы заметно продвинулись и близки к внедрению наших идей на рынок. Терефталевая кислота, которую мы выделяем из полиэстера - очень ценный химический элемент. Ее можно использовать для производства пластика или других видов тканей. Нам предстоит усовершенствовать процесс деполимеризации текстильных отходов и тогда мы сможем выйти на массовый рынок".