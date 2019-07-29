Киевляне на курорте Санья

Курорт Санья на юге китайского острова Хайнань - настоящий тропический рай с прекрасными пляжами и захватывающими дух горными пейзажами. Санья делает ставку на привлечение международных туристов; к их услугам - новые авимаршруты в европейском направлении, безвизовое пребывание в течение 30 дней, высококлассная гостиничная инфраструктура, вписанная в уникальный природный контекст и многое другое.

Дмитрий и Лилия прилетели сюда из Киева, они решили начать знакомство с Азией именно с этого курорта. Почему?

Лилия: "Да, мы решили начать именно с этого курорта, так как знаем, что это очень приятное место".

Ее спутник, 24-летний Дмитрий, уточняет: "С начала года около десятка моих друзей побывали здесь - в командировках, в отпуске. И я твердо рекомендую это место, здесь действительно приветливые люди, они помогают, понимают разные языки, так что барьера нет. И все очень близко. Здесь великолепна общая панорама. Вы полностью очарованы всем, что видите вокруг себя. Город вовсе не велик, но головной убор не помешает, здесь жарко".

Лилия добавляет: "Культура здесь совсем другая, чем на Украине. Эта архитектура, уличные традиции... И море красивое. Очень теплое и красивое море!"

Дмитрий считает, что их опыт "определенно стоит 12-часового перелета из Киева, ведь Санья - это просто потрясающе".