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Курорт Санья завоевывает сердца путешественников

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Курорт Санья завоевывает сердца путешественников
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Курорт Санья на юге китайского острова Хайнань - настоящий тропический рай с прекрасными пляжами и захватывающими дух горными пейзажами. Волшебное сочетание современности и традиций: Санья дарит гостям и уникальный культурный опыт!

...Береговая линия курорта. омываемого Южно-Китайским морем, простирается на 258 километров: к услугам гостей - бесчисленные пляжи и 19 бухт. В сторону воды или вглубь острова - красота этого места разнонаправленна, и, удалившись от берега, вы найдете захватывающие дух горные пейзажи и тропические леса.

Чжэн Чунхуи представляет компанию Sanya Tianya Haijiao, занимающуюся развитием курорта: "Санья - единственный прибрежный тропический курорт в Китае, здесь к вашим услугам солнце, море, пляжи - идеальный климат! В городе представлен широкий спектр гостиниц и здесь вы познакомитесь с многообразием китайской культуры".

Знакомство с достопримечательностями многие начинают у статуи Гуаньинь. Изваяние Богини Милосердия превышает 100 метров и видно даже с борта самолета, статуя - центральная достопримечательность местного буддистского комплекса Наньшань.

Гид и знаток региона Томсон Чжан, уточняет: "Это туристическое место посвящено буддисткой тематике, здесь можно глубже познакомиться с нашей историей и культурой. Статуя Гуаньинь имеет три лика, сивмолизирующих мир, мудрость и сострадание. Также вы можете посетить наш храм Наньшань - внутри вы увидите впечатляющую статую Будды".

От курорта - к другому: поезжайте на искусственный остров Феникс в двух шагах от Санья! Его неофициальное название - Восточный Дубай - отражает ставку на масштабное и космополитичное развитие. "Феникс - это искусственный остров, - рассказывает Томсон Чжан. - Его развитие предполагает два этапа. Сначала мы строим роскошные апартаменты, отели, международные круизные терминалы: так мы можем принимать гостей со всего мира. На втором этапе мы развиваем круизную инфраструктуру, тематический парк и центр беспошлинной торговли".

Курорт гордится своим уникальным гостиничным комплексом Atlantis Sanya с видом на знаменитый пляж Хайтан. Первый отель такого рода в в Китае размещен в 55-этажном небоскребе, он является частью проекта в без малого полтора миллиарда евро по развитию туристической инфраструктуры.

Комплекс поражает воображение и предлагает эксклюзивные услуги, такие, как подводный номер-люкс с прямым видом на аквариума, ставший домом для 80 тысяч морских обитателей. Отель спроектирован с опорой на легенду об Атлантиде, потерянном городе-государстве; он активно привлекает китайских туристов, отмечая и увеличение доли гостей иностранных.

Хейко Шрайнер, управляющий директор Atlantis Sanya, рассказывает об активизации усилий в этом направлении: "Мы стараемся завоевать южнокорейский и европейский рынки. При активной поддержке властей курорта Санья были открыты новые авиармаршруты, главным образом в европейском направлении. Мы смотрим на туристический успех Дубая и также ставим на приток гостей издалека".

Так, до Санья теперь можно долететь прямым рейсом из Лондона: это недавнее решение упрощает доступ европейцев на азиатский курорт. На очереди - запуск прямых рейсов из Германии. Гости из 59 стран мира могут воспользоваться предложением о 30-дневном безвизовом пребывании на острове.

Дима и Лилия - киевляне, в Китае молодые люди впервые.

Дима поделился впечатлениями: "Общий вид просто великолепен, вы очарованы всем, что вас окружает... все рядом, город не слишком велик. Санья определенно стоит 12-часового перелета из Киева, здесь просто потрясающе".

Природное обрамление, тайны китайской культуры и кухни, а еще динамичный шоппинг - здешний беспошлинный торговый центр, сверху напоминающий бабочку, объединяет почти 300 международных брендов и марок, гарантируя посетителям выбор на любой вкус.