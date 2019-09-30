Санья: яркие краски и ароматы

Благодаря прекрасным пляжам и тропическому климату, курорт Санья на острове Хайнань в Китае - прекрасное место, где можно по-настоящему расслабиться и отдохнуть. И если вы любитель острых ощущений, здесь вас также ожидают развлечения и приключения - на суше, на море и в воздухе.

Совершите полет на вертолете с острова Феникс. Таким образом вы сможете получить совершенно новый взгляд на это тропическое место. С высоты птичьего полета вы увидите залив Санья, пляжи и горизонт.

Вернувшись на землю, вы сможете насладиться прекрасным побережьем. А если закажете 30-минутную экскурсию на катере, то обнаружите остров Учжичжоу. Здесь настоящий рай для туристов и любителей водных видов спорта.

Гуан Фэнь Цзян, отдел дайвинга, остров Учжичжоу: "Остров Учжичжоу - известное туристическое направление в Китае. Здесь красивые пейзажи, чистая вода и белый песок на фоне голубого неба. У нас много различных водных видов спорта, более 30. Например, подводное плавание, катание на моторной лодке и парасейлинг".

Многие из этих туристов впервые открывают для себя подводное плавание. Под водой их ждет новый мир - коралловые рифы и изобилие морской жизни в этих теплых водах.

Вэнь Чан, китайская туристка: "Мой тренер был очень терпеливым. Он погружал меня в воду постепенно. Я увидела очень красивые пейзажи. А когда мы погрузились глубже, то обнаружили много разноцветных рыб, кораллов и моллюсков. Вода была очень чистой. Я впервые в Санье и это мое первое погружение. Для меня этот опыт стал действительно полезным".

Вернувшись на остров Хайнань, в горы, вам также не придется скучать. Отправляйтесь в поход через тропический лес или совершите восхождение к водопадам в культурно-туристической зоне в парке Янода.

После активно проведенного дня, потеряв довольно много сил и энергии, пришло время расслабиться и провести спокойный, умиротворенный вечер. Многие отправляются на берег, чтобы насладиться потрясающим закатом.

Крис из Шотландии и Софья из Санкт-Петербурга решили провести романтический вечер, поужинав свежими морепродуктами и суши на роскошной яхте. Здесь прекрасная кухня.

Крис Макдональд, диджей из Шотландии, живет в Санье: "Безусловно, это просто замечательно - приехать в такую красивую бухту и вкусно поужинать. Это всегда доставляет удовольствие".

Софья Баталова, танцовщица из Санкт-Петербурга, живет в Санье: "Да, это потрясающий ужин - я обожаю суши и я люблю Санью. Сейчас отличная погода, мы на этой удивительной яхте, и я счастлива".

На берегу ночная жизнь Саньи также яркая и разнообразная: бары, живая музыка, культурные шоу. И множество ресторанов - традиционных китайских и с кухнями народов мира. В том числе и здесь, на торговой улице Байхуагу, излюбленном туристическом месте.

Кунь Ян - владелец сайта для иностранных гостей, приезжающих в Санью.

Кунь Ян, сайт "Здравствуй, Санья": "Здесь есть разные виды блюд и напитков. Китайская еда, западная, морепродукты, специи и сладости - как здесь. Это нравится и семьям и молодежи".

Дэймон Эмблинг, euronews: "Релаксация, острые ощущения или наслаждение спокойной ночью, Санья - это удивительный курорт, который предлагает всевозможные развлечения и приключения".