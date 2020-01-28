Евродепутаты провожают британских коллег

Он один из старейших британских депутатов Европарламента заканчивает свою работу. Лейборист Ричард Корбетт начал брюссельскую карьеру в 1996 году. Для убежденного европейца выход Великобритании из ЕС стал настоящей трагедией. И политической, в масштабах страны, и личной.

Ричард Корбетт, евродепутат от Великобритании

"В парламенте сейчас довольно эмоционально. Коллеги обнимают, пожимают руки, говорят много хороших слов. Так что это одновременно и разрывает мне душу и греет ее. Один из моих коллег, Рори Палмер, сделал этот шарф. Многие из нас будут такие носить. Надпись напоминает, что на протяжении почти полувека мы были членами Евросоюза, участвовали в этом великом проекте единства в разнообразии. И, может быть, однажды мы вернемся".

Члены Европейского парламента поблагодарили своего коллегу за годы работы, а сам британец сравнил свой уход с уходом героя грустного фильма.

Ричард Корбетт, евродепутат от Великобритании

"Я коплю на покупку лошади, чтобы уехать на ней в закат".