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Брюссельское бюро

Евродепутаты провожают британских коллег

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 Мария Сашинская
Евродепутаты провожают британских коллег
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Euronews
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Он один из старейших британских депутатов Европарламента заканчивает свою работу. Лейборист Ричард Корбетт начал брюссельскую карьеру в 1996 году. Для убежденного европейца выход Великобритании из ЕС стал настоящей трагедией. И политической, в масштабах страны, и личной.

Ричард Корбетт, евродепутат от Великобритании

"В парламенте сейчас довольно эмоционально. Коллеги обнимают, пожимают руки, говорят много хороших слов. Так что это одновременно и разрывает мне душу и греет ее. Один из моих коллег, Рори Палмер, сделал этот шарф. Многие из нас будут такие носить. Надпись напоминает, что на протяжении почти полувека мы были членами Евросоюза, участвовали в этом великом проекте единства в разнообразии. И, может быть, однажды мы вернемся".

Члены Европейского парламента поблагодарили своего коллегу за годы работы, а сам британец сравнил свой уход с уходом героя грустного фильма.

Ричард Корбетт, евродепутат от Великобритании

"Я коплю на покупку лошади, чтобы уехать на ней в закат".

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