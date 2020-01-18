Классы для мигрантов: где должны учиться дети-иностранцы в Австрии?

Где и как должны учиться дети мигрантов, не знающие языка страны пребывания? В Австрии для решения этого вопроса создали обязательные языковые классы, что спровоцировало дискуссию об адаптации и гетоизации. Дополнительные курсы должны помочь детям-иностранцам получать полноценное образование. Но допустимо ли выделять среди школьников мигрантов?

«Худшее в этом — то, что детей забирают из классов, передают мне, а затем они возвращаются в свои классы и чувствуют себя потерянными, — рассказывает учительница языковых уроков Катрин Бамингер. — Они разрываются между двумя группами — и это не лучшее решение, особенно в первые годы школы, когда детям и так непросто социализироваться».

Языковые классы для детей-иностранцев были введены в Австрии в 2018-м как часть миграционной реформы. Пока критики, среди которых ассоциации учителей, говорят об угрозе гетоизации и сегрегации, в министерстве образования подчеркивают, что это наоборот должно решить проблемы социализации детей, связанные с незнанием языка.