Мигранты поселились в школе

450 мигрантов из Африки живут в этой заброшенной школе во французском Лионе в ожидании решения о предоставлении убежища.

Местные власти хотели их выселить, чтобы построить на этом месте жилые дома, но апелляционный суд вынес решение о продлении срока проживания мигрантов ещё на год.

Ибрахим – один из просителей убежища, которые живут в этом заброшенном здании.

Он заплатил контрабандистам, чтобы его перевезли из Гамбии через Сенегал, Мали и Нигер в Ливию. Затем по морю на лодке он попал в Италию, откуда сел на поезд и приехал во французский Лион.

"Я живу не в очень хороших условиях, здесь, например, я сплю. Вы знаете, сколько людей приходит сюда ночевать? Разные люди, я ночую с разными людьми. Некоторые из них болеют и могут заразить здоровых", – говорит мигрант из Гамбии.

Во Франции нехватка социального жилья ощущается особенно остро. Если власти не могут его предоставить, государство платит просителям убежища 14 евро в день.

Клеман Олюмез приехал в Лион из Нигерии:

"Во Франции хорошо относятся к мигрантам. Можете ли вы себе представить, что здесь мигрантам дают 450 евро каждый месяц. Таким образом, мы можем что-то купить поесть или какую-то одежду, у меня на родине такого нет".

Живут здесь мигранты в антисанитарных условиях. На всех - 9 туалетов, а некоторые из них и вовсе не работают. У просителей убежища нет права на работу, поэтому многие из них коротают время в ожидании решения о предоставлении вида на жительство.

"Когда я получу официальные бумаги, то привезу сюда свою семью и буду усердно работать. Я не буду сидеть у государства на шее, чтобы прокормить свою семью", – говорит Ибрахим.

Франция в этом году зарегистрировала рекордное количество поданных прошений о предоставлении убежища и обошла Германию, что по мнению экспертов, временное явление, вызванное миграционным кризисом.

Предыдущий рекорд, в 124 000 заявок, был установлен в прошлом году, что на 23% выше по сравнению с 2017.