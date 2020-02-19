ООН: будущее детей находится под угрозой

Благосостояние детей и подростков по всему миру находится под "непосредственной угрозой" и ни одна страна не прилагает достаточных усилий по их защите, предупреждает ООН.

Согласно обширному отчету, опубликованному в среду в британском медицинском журнале The Lancet, будущему детей сегодня угрожают климатические изменения, вредная пища, пропаганда нездорового образа жизни со стороны, например, табачных компаний, и не только.

Одной из угроз является реклама нездорового образа жизни и сбор данных в социальных сетях для маркетинговых нужд. Еще одна непосредственная угроза - растущее неравенство между группами населения, в результате чего некоторые дети оказываются за чертой бедности. Стефан Свартлинг Петерсон ЮНИСЕФ

По заказу ВОЗ и ЮНИСЕФ над отчетом работали 40 независимых экспертов со всего мира. Их выводы неутешительны: даже если наиболее богатые государства находятся в топе рейтинга на сегодня, эти же страны в недостаточной степени озабочены устойчивым развитием в области экологии и тем самым подвергают риску будущее следующих поколений.