ООН: будущее детей находится под угрозой

Благосостояние детей и подростков по всему миру находится под "непосредственной угрозой" и ни одна страна не прилагает достаточных усилий по их защите, предупреждает ООН.
Согласно обширному отчету, опубликованному в среду в британском медицинском журнале The Lancet, будущему детей сегодня угрожают климатические изменения, вредная пища, пропаганда нездорового образа жизни со стороны, например, табачных компаний, и не только.
По заказу ВОЗ и ЮНИСЕФ над отчетом работали 40 независимых экспертов со всего мира. Их выводы неутешительны: даже если наиболее богатые государства находятся в топе рейтинга на сегодня, эти же страны в недостаточной степени озабочены устойчивым развитием в области экологии и тем самым подвергают риску будущее следующих поколений.