Как развивался миграционный кризис в 2019 году

Итальянская береговая охрана спасает людей в Средиземном море, которое превратилось в смертельно опасное препятствие на пути тех, кто спасается от войны или авторитарного режима или ищет лучшей жизни. В 2019 году в попытке добраться из Африки в Европу погибло или пропало без вести более 1200 человек.

Однако это в два раза меньше, чем в прошлом году, и поток мигрантов с каждым годом уменьшается, но об окончании миграционного кризиса пока говорить рано. Сложнее всего приходится странам Средиземноморья, потому что большая часть людей не отправляется дальше на север, а остаётся в стране первого прибытия на неопределённый срок.

В печальном известно лагере "Мория" на греческом острове Лесбосе, рассчитанном на 2800 беженцев долгие месяцы проживало около 15 тысяч человек.

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Большинство мигрантов, попадающих в Морию, приезжают из Турции, часто их привозят контрабандисты и торговцы людьми, и Лесбос становится конечным пунктом путешествия тысяч отчаявшихся людей. После пожара в греческом лагере для беженцев в конце сентября, который унёс жизни женщины и ребёнка, стало ясно, что больше так продолжаться не может. Правительство Греции приняло решение переселить их на материк и закрыть Морию, однако почти каждый день на остров прибывают новые мигранты.

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Разговоры о том, чтобы распределить ответственность и разгрузить средиземноморские страны, ведутся давно. Однако некоторые никак не соглашаются принимать в этом участие. И тогда в центре этого политического конфликта оказываются неправительственные организации, спасающие мигрантов.

Символом этого разногласия стал конфликт 31-летней активистки из Германии Каролы Ракете и итальянского министра внутренних дел Матео Сальвини.

Ракете, капитан корабля "Sea Watch", подобрала 53 человека в водах Средиземного моря, однако Сальвини не разрешил судну зайти в порт Лампедузы, пока другие страны ЕС не согласятся принять мигрантов. После двух недель в открытом море Ракете приняла решение пришвартоваться в порту, несмотря на запрет, потому что её пассажиры устали ждать. Её немедленно арестовали и обвинили в незаконном заходе в порт, который подверг риску патрульный катер и четырёх полицейских на нём.

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Ракете освободили из-под домашнего ареста, так как суд признал, что она не нарушила законов и действовала в интересах безопасности пассажиров. Такие безвыходные ситуации вынуждают ЕС искать решение проблемы.

Некоторые страны постепенно начали принимать мигрантов, которых подбирают суда неправительственных организации, особенно после того, как Сальвини покинул пост министра внутренних дел Италии. Однако Венгрия, Польша и Чехия по-прежнему отказываются участвовать в распределении беженцев. В феврале Еврокомиссия предложит новые правила предоставления убежища и миграции, но подробности пока неизвестны.

Ещё одна трагедия, которая произошла в Великобритании в октябре, напомнила, что Средиземное море не единственная дорога в Европу. 39 мигрантов из Вьетнама, которые пытались попасть в Соединённое Королевство, замёрзли насмерть в грузовике.