"Один из лучших управленцев" или "коррупционер": кто такой Михаил Мишустин?

Еще вчера о бывшем главе Федеральной налоговой службы не знал почти никто, сегодня - он самая обсуждаемая фигура российской политики. Кто такой Михаил Мишустин - технический премьер-министр или преемник Владимира Путина?

Кто такой Михаил Мишустин?

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 в Москве. По первому образованию - инженер-системотехник. В 1992 он по этой квалификации окончил аспирантуру Московского станкоинструментального института "СТАНКИН". В 2010 защитил докторскую диссертацию на тему российского налогообложения в Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

После окончания аспирантуры Мишустин начал работать в Международном компьютерном клубе - некоммерческой организации, работавшей над "привлечением западных передовых информационных технологий" в Россию. С 1996-1998 гг. был председателем его правления.

В 1998 г. занимал должность помощника руководителя Государственной налоговой службы РФ Бориса Федорова по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей. Он быстро поднялся по карьерной лестнице и с марта 1999 г. по март 2004 г. уже был заместителем министра РФ по налогам и сборам.

Должность руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Мишустин занимает с 2010 г. По словам политолога, преподавателя Высшей школы экономики Алексея Макаркина, "налоговиков мало кто любит, но Мишустин сумел сохранить вполне приличную репутацию. Его не обвиняли в коррупции, его не обвиняли в том, что он уничтожает предпринимательство и так далее. Наоборот, говорили, что уменьшилось количество налоговых проверок, уменьшилось административное давление на предпринимателей, активно применяются цифровые технологии".

Как изменилась ФНС за 10 лет?

"В качестве главы налоговой службы он провел активную модернизацию этой службы. В том числе связанную с переводом этой сферы на цифровые технологии. Налоговая служба была известна у нас как архаичная, доставшаяся в наследство от СССР структура, которая не привыкла работать по современному. Мишустин очень серьезно упростил деятельность этой службы для предпринимателей, для частных лиц", - говорит Макаркин.

Одним из достижений Мишустина на посту главы ФНС считается внедрение автоматизированной системы контроля за уплатой НДС в 2015 году. Благодаря этому, по данным Счетной палаты, собираемость налога росла на 13% ежегодно. Правда, в то же время увеличилось и число мошеннических схем.

Еще в 2010 году Мишустин в интервью "Ведомостям" говорил о том, что планирует цифровизировать работу ФНС: "Представьте, вы пришли со своим идентификатором через портал госуслуг, у вас должна быть возможность зайти в „личный кабинет“, узнать задолженность, заплатить налог с мобильного телефона путем электронного перевода, с кредитки".

Помимо этого, как сообщает Forbes, на счету Мишустина — реформа кассовых аппаратов и снижение числа выездных налоговых проверок на 34,4% — проверяются только два налогоплательщика из тысячи, а в малом бизнесе — один из 5 тысяч.

Достижения России в области налоговой цифровизации заметили и заграницей. Глава норвежской налоговой службы Ханс Христиан Хольте заявил, что "РФ наряду с Сингапуром и Финляндией — мировые лидеры цифровой трансформации налогов", а руководитель налоговой службы Южной Кореи Хан Сын Хи сказал, что "ФНС России - наиболее развитая с технологической точки зрения налоговая служба".

Более того, во многом благодаря изменениям в сфере налогообложения Россия смогла подняться за восемь лет более чем на 90 строчек в рейтинге Doing business Всемирного банка. Правда, Владимир Путин, когда ставил эту задачу в майских указах от 2012 года, требовал, чтобы Россия вошла в 20-ку, а сейчас она 28-ая. На результаты также во многом повлияли реформы в области защиты миноритарных инвесторов и изменения в системе электрификации.

Один из лучших управленцев или коррупционер?

Работу Мишустина на предыдущем посту высоко оценил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов: "Мы неоднократно выступали за такие революционные предложения по налоговой системе, работе многих структур в стране. Нам они нравятся. <...> Вы говорите: "Давайте делать то, се". А где деньги? Вот он знает, где деньги взять, и мне кажется, что он сможет деньги взять".

Глава "Сбербанка" Герман Греф назвал Мишустина одним из лучших управленцев в стране, выразив уверенность в том, что новый премьер получил эту должность благодаря тому, что добивался высоких результатов на предыдущих постах.

"Сегодня у него, на мой взгляд, уникальные компетенции, он инженер, он знает и понимает технологии, он знает и понимает все самые современные технологии. И блокчейн, и искусственный интеллект. Все его работы были построены на внедрении работы с большими данными".

Исключительно позитивно о Мишустине отозвались также главный редактор RT Маргарита Симоньян и ведущий Владимир Соловьев.

Оппозиция отнеслась к фигуре нового премьер-министра с намного меньшим восторгом. Команда Алексея Навального вскоре обнаружила, что жена Мишустина заработала 800 млн рублей. При этом нет никакой информации о том, каким именно бизнесом занималась супруга главы кабмина.

Интернет-издание "Проект" обнаружило, что Росреестр скрыл имя Мишустина в документах на особняк на Рублевке. Теперь вместо этого в реестре указано "Российская Федерация".

"Михаил и Владлена Мишустины стали владельцами дорогого особняка в 2001 году, когда нынешний кандидат в премьеры был еще замом министра по налогам и сборам. Их дом площадью почти 900 кв метров расположен на Николиной горе, в коттеджном поселке "Коттон Вэй", - говорится на сайте "Проекта".

Станет ли Мишустин преемником Путина?

Политолог Макаркин пока призывает быть осторожными в оценках. Он напомнил о том, что в 1999 году фигуру Путина тоже рассматривали как временную. Как считает эксперт, многое будет зависеть от результатов работы Мишустина.

"Его деятельность будут оценивать по результатам работы правительства конкретно: какой рост? Если рост будет 2%, то понятно, что его перспективы будут неоптимистичными, а если правительство сможет добиться роста в 3% и больше – всякое может случиться".

Иван Преображенский, в свою очередь, уверен, что Мишустин - это всего лишь технический премьер, у которого не будет никаких политических амбиций. "Это ни в коем случае не преемник Владимира Путина с прицелом на президентские выборы. Это человек, который должен довести правительство до выборов в Госдуму".

В то же время политолог допускает с небольшой вероятностью, что за новым премьером могут стоять несколько мощных групп влияния. "Тогда после проведения конституционных изменений, когда роль премьера за счет ослабления роли президента подрастет, Михаил Мишустин постепенно из технического человека превратится в полноценную политическую фигуру".

По мнению Преображенского, сам Путин в будущем может последовать примеру бывшего президента Казахстана: "Он собирается, скорее всего, переместиться по образцу Назарбаева на некий надконституционный пост, который четко не оговорен в основном законе и чьи полномочия четко не оговорены, и, пользуясь своим мощным неформальным влиянием, оставаться неформальным лидером страны, не неся никакой юридической ответственности за деятельность юридических институтов".