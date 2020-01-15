Лувр - чемпион мира

Парижский Лувр стал самым посещаемым музеем мира в 2019 году. В нем побывало 9 миллионов 600 тысяч посетителей. Однако рекорд предыдущего года - более 10 миллионов гостей - ему побить не удалось. По мнению экспертов, причиной тому стали забастовки, проходившие в конце года в Париже. В 2019-м около 25% посетителей Лувра составили французы. А большинство иностранных гостей прибыли из США, Китая и стран Евросоюза - Испании, Германии, Италии и Великобритании.

В пятерку самых посещаемых музеев мира помимо Лувра входят: Национальный музей естественной истории в Вашингтоне, Национальный музей Китая в Пекине, Национальный музей воздухоплавания и астронавтики - также в Вашингтоне, и Британский историко-археологический музей в Лондоне.

В запасниках Лувра более 300 тысяч всемирно известных экспонатов, но основной и самой знаменитой достопримечательностью остается "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи. Сейчас в музее проходит выставка, посвященная другим работам мастера.

Всего в Лувре 8 отделов. Самый молодой, посвященный исламскому искусству, был открыт в 2012 году. Здесь представлена самая большая в Европе коллекция из нескольких тысяч предметов искусства из разных мусульманских стран.

Растущая в последние годы популярность Лувра указывает на то, что Париж оправился после терактов 2015 года и ждет новых гостей.