Умер архитектор пирамид Лувра

Ушёл из жизни автор Пирамид Лувра, мемориальной библиотеки Джона Кеннди в Бостоне и множества других проектов, созданных за долгую яркую творческую жизнь. Архитектору Бэю Юймину, лауреату Притцкеровской премии - архитектурной Нобелевки - было 102 года.

Споры о смелых новаторских идеях Юймина, воплощённых в стекле, камне, бетоне и стали, не стихают до сих. Особенно много противоречивых мнений вызвали пирамиды Лувра, которые и принесли ему всемирную славу.

Последним проектом легендарного мастера стал Музей исламского искусства в столице катара Дохе.

а до этого были и Зал славы рок-н-ролла в Кливленде,

и стеклянный небоскреб Банка Китая в Гонконге, и музей современного искусства в Люксембурге.

Восемнадцатилетним юношей Бэй Юймин приехал в США из Китая, а через 20 лет открыл мастерскую в Нью-Йорке. Последние годы жизни он работал архитектурным консультантом в компании своих сыновей.