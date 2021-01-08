Лувр в 2020 году недосчитался посетителей

Посещаемость Лувра в 2020 году упала на 72 %, сообщило в пятницу руководство одного из крупнейшихо музеев мира. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, ведущий парижский музей посетили лишь 2,7 миллиона человек, тогда как годом ранее его своды приняли 9,6 миллионов, а в 2018-м и вовсе рекордные 10 миллионов посетителей.

В перерывах между весенним и осенним карантинами Лувр посетили главным образом европейцы, тогда как до сих пор львиную долю составляли американцы, китайцы, японцы и бразильцы (75 %).

Потери Лувра за 2020 год составили 90 миллионов евро, заявили в музее; государству пришлось выделить ему 46 миллионов субсидий.

Подобная судьба постигла и другие столичные достопримечательности: посещаемость Версальского замка упала в прошлом году на 75 %, Музея Орсэ на 77 %; Центра Помпиду на 72 %.