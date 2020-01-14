Спайк Ли, председатель жюри 73-го Каннского кинофестиваля

Американский режиссёр, продюсер, сценарист и актёр Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля. Узнав о своём назначении, он заявил, что счастлив и горд стать первым афроамериканцем на этом посту.

На счету 62-летнего кинорежиссёра более 70 фильмов и множество наград, в том числе Оскар, БАФТА и Сезар. В Каннах он также хорошо известен: 7 фильмов представлял Спайк Ли на этом международном кинофоруме, а в 2018 его картина "Чёрный клановец" удостоилась Гран-при - второй по значимости награды после Золотой пальмовой ветви.

"Чёрный клановец" - это реальная история темнокожего полицейского, сумевшего внедриться в организацию Ку-Клукс-Клан и развалить её.

Расовые отношения, бедность, а также другие политические проблемы вскрывает Спайк Ли и в других своих фильмах. Его дебют на Каннском кинофестиваль состоялся в 1989-ом году: Ли привёз сюда ставший затем культовым фильм "Делай как надо!", фильм социального протеста. Он был не только продюсером и режиссёром ленты, но написал его сценарий и сыграл одну из главных ролей.

"Мы надеемся, что наши лидеры дадут нам направление, примут моральные решения, и я хотел бы сказать, что это относится не только к Соединенным Штатам Америки, это дерьмо происходит по всему миру. Этот крен вправо происходит не только в Америке, нам всем нужно пробудиться", - заявил Спайк Ли после недавнего объявления номинантов на Оскар.

Академию тогда подвергли критике за то, что среди кандидатов не было Эдди Мерфи, несмотря на высоко оценённое критиками исполнение им роли Руди Мура в фильме Крейга Брюэра "Меня зовут Долемайт". А единственным темнокожим номинантом стала Синтия Эриво в категории "лучшее исполнение женской роли" в картине "Гарриет" режиссёра Кейси Леммонс.

73-ий Каннский кинофестиваль пройдёт на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая. Полный состав его жюри будет объявлен в середине апреля.