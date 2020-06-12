Спайк Ли возвращается во Вьетнам

Новый фильм Спайка Ли "Пятеро одной крови" (Da 5 Bloods) предлагает с этой пятницы потоковый видеосервис Netflix. В нем рассказывается о ветеранах вьетнамской войны, которые возвращаются в места боев, чтобы отыскать тело захороненного там много лет назад командира и вновь обрести себя.

"Война во Вьетнаме была первым конфликтом, который показывали по телевизору и за которым следили в американских домах, - прокомментировал выход картины кинорежиссёр. - Так что я буду и дальше смотреть новости. Я собираюсь пересмотреть многое из того, что пережил. Я тогда находился в правильном возрасте: был достаточно взрослым, чтобы понимать, что происходит, но недостаточно, чтобы быть призванным"...

Пятеро чернокожих героев пришлись как нельзя кстати в период, когда Соединенные штаты захлестнуло движение протеста против расизма. Главные роли сыграли Делрой Линдо, Кларк Питерс, Джанкарло Эспозито, Норм Льюис и Исайя Уитлок-младший.

"Хотелось бы, чтобы зритель увидел, насколько искаженным был образ афроамериканцев во Вьетнамской войне и в жизни в целом. В некотором смысле картина становится метафорой этого искажения", - говорит Исайя Уитлок-младший.

Мировая премьера "Пятеро одной крови" должна была состояться в мае на 73-м Каннском кинофестивале, главой жюри которого был назначен Спайк Ли.