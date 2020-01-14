Спайк Ли возглавит жюри в Каннах

Американский режиссёр, продюсер. сценарист и актёр Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля. Узнав о своём назначении, он заявил, что счастлив и горд стать первым афроамериканцем на этом посту.

Среди самых известных картин Спайка Ли, который затрагивает такие темы, как расовые отношения, бедность и другие политические проблемы - " Не пойман - не вор", "Чёрный клановец" и "Невидимые дети". А всего на счету 62-летнего кинорежиссёра более 70 фильмов и множество наград, в том числе Оскар, БАФТА и Сезар.

73-ий Международный каннский кинофестиваль пройдёт на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая. Полный состав его жюри будет объявлен в середине апреля.