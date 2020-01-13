Объявлены номинанты на премию "Оскар": в лидерах - "Джокер"

Американская киноакадемия объявила претендентов на премию "Оскар". Больше всего номинаций - у фильма "Джокер" ("Лучшая картина", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший макияж" и др.).

За золотую статуэтку в номинации "Лучший фильм" поборются также ленты "Ford против Ferrari", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "1917", "Однажды в Голливуде", "Паразиты", "Маленькие женщины" и "Брачная история".

Среди претендентов на главную награду Американской киноакадемии есть и работа россиянки. Мультфильм "Дочь" Дарьи Кащеевой — студентки пражской Академии киноискусств — представлен в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм".

Другие российские работы, которые вошли в шорт-лист: картина Кантемира Балагова "Дылда", документальный фильм Виктора Красовского "Акварель" и мультфильм Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" — в список номинантов не попали.

Церемония вручения награды пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.