В Вильнюсе прошла церемония памяти жертв событий января 1991-го года

В столице Литвы состоялась церемония памяти жертв событий января 1991-го года, когда в Вильнюс были введены части спецназа и группы "Альфы". Тогда Кремль назвал ряд законов, принятых Верховным советом республики, неконституционными.

Союзная власть настаивала, что стрельба велась, как было сказано, "для острастки" и холостыми патронами. Но люди погибли.

Винче Гербутавичене потеряла той ночью сына: "Как вчера все было, хотя прошло уже 29 лет. Но я все помню. Той ночью погиб мой Дариус, и эта боль со мной останется навсегда, до самой моей смерти".

Никто из союзных властей не захотел брать на себя ответственность за гибель защитников независимой Литвы.

Тогдашний генеральный секретарь ЦК КПСС СССР Михаил Горбачев заявил, что о случившемся в течение ночи ему не докладывали, он узнал о произошедшем лишь утром следующего дня.

Впоследствии прокуратура Литвы сообщила, что в результате стрельбы погибли 15 человек, среди них и офицер группы "Альфа", и не менее 900 человек были ранены.