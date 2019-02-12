Литва вышла в лидеры по количеству женщин-ученых

Литва возглавила рейтинг стран Европейского Союза по количеству женщин инженеров и ученых. Всего в этой сфере в балтийской республике трудятся порядка ста тысяч человек. Из них - около 57 тысяч - женщины. Данные обнародовало Европейское статистическое агентство Еввростат.

На втором и третьем месте по этому показателю - Латвия и Болгария. В первую пятерку вошли Португалия и Дания. В Финляндии, Люксембурге и Венгрии в научной деятельности заняты менее трети женщин.

В 2017 году в Европейском Союзе насчитывалось около 18 миллионов ученых и инженеров. Соотношение мужчин и женщин, посвящающих свою жизнь науке и технике, составило 59% и 41% соответственно.

В странах, представленных на этом графике, в области науки и высоких технологий работают свыше миллиона человек. Большинство из них - мужчины. Лишь в Польше и Испании научных сотрудников и инженеров женщин всего на несколько процентов меньше чем мужчин.

За последние годы европейское сообщество достигло значительных успехов в деле вовлечения женщин в науку. Несмотря на это, они до сих пор сталкиваются с ограничениями в этой сфере. Главные препятствия на пути - стереотипы и предубеждения.