Президентские выборы и два референдума

Подсчёт результатов президентских выборов в Литве может затянутся: об этом сообщают представители избирательной комиссии. Почти 11% граждан проголосовали досрочно, и на обработку их бюллетеней потребуется дополнительное время. Кроме того, вместе с выборами проходят сразу два референдума.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Фаворитами гонки, по данным опросов, являются трое: премьер-министр Са́улюс Скверня́лис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа. Политологи считают, что ни один из них не сможет получить абсолютного большинства, и второго тура не избежать. Он должен пройти через две недели, одновременно с выборами в Европарламент.

Действующий президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту уже второй срок и в выборах не участвует.

Ключевые вопросы предвыборных дебатов — экономические. Несмотря на значительные темпы роста, в Литве высок уровень бедности, велик разрыв в доходах. Безработица — около 6,5% по последним данным — также гораздо выше, чем в среднем по Евросоюзу.

Одновременно с выборами главы государства литовцы отвечают на вопросы двух референдумов. Первый — о сокращении числа депутатов Сейма, что связано с сокращением численности населения Литвы. Второй — о введении двойного гражданства — связан с «брекситом»: в Великобритании живут около 200 тысяч литовцев.