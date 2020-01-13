Ученые ЕС введут трехмерные принтеры в производство

Может ли гибрид робота и трехмерного принтера помочь повысить конкурентоспособность европейской автомобильной, авиационной и строительной промышленности? Европейские ученые, разработчики уникальной технологии, говорят о первых успехах.

Машина Kraken - что-то среднее между роботом и мощным 3D-принтером. Разрабатывает гибридную технологию, исследователи ставили целью ускорить производство промышленных компонентов на 40%. Новинка может производить и воспроизводить большие или малые конструкции - из смол или алюминия - с точностью до десятой доли миллиметра благодаря встроенному лазерному сканеру. Технология, утверждают ученые, имеет огромный потенциал.

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Инженер Иван Монсон Каталан поясняет: "Мы можем выводить наше устройство и на большие производственные участки. Рабочее пространство определяется размером грузоподъемного оборудования, мостового крана. Если установить нашу платформу на кран большего размера, то и охват будет больше. Ее также можно подвесить на мобильную роботизированную конструкцию".

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Робот управляется в режиме реального времени. Он печатает устройства их фотополимерной смолы со скоростью использования материала на уровне 120 кг в час.

"Мы можем объединить несколько технологий в одном производственном цикле, можем напечатать полную трехмерную композицию, - рассказывает Монсон Каталан. - Мы можем создавать объемы, корректируя толщину материала. В демонстрационном макете замка мы обработали внешние поверхности, чтобы получить нужное качество отделки. Универсальность многофункциональность платформы позволяет изготавливать очень сложные конструкции с разнообразными формами".

Специалисты контролируют каждый этап производства, обращая внимания на детали-"полуфабрикаты", и на конечный продукт. Их задача - оптимизировать трехмерную печать, повысить эффективность принтера и сократить расход материала.

Одновременно исследователи ищут и другие пути развития технологии. "Мы объединили усилия для внедрения в систему искусственного интеллекта; хотим. чтобы платформа позволяла производить и цифровые реплики напечатанных деталей, - комментирует инженер Берта Гонсалво. - Еще нам нужен качественный интерфейс "человек-машина". Мы также изучаем возможность переноса технологии на другие существующие производственные мощности".

Технология изначально предназначалась для автопрома и строительного сектора. Сегодня, однако, исследователи видят более широкие возможности ее использования.

Инженер Хосе Антонио Диесте уточняет: "Наше гибридное устройство заинтересовало авиационный сектор, оно может быть полезным для строительства судов и яхт, для железнодорожной отрасли, для сектора возобновляемой энергии (чтобы печатать лопасти ветряных турбин). Как мы видим, это очень универсальное решение, которое может быть адаптировано к потребностям разных отраслей".

Tехнология готова к выходу на рынок. По сравнению с аналогами, она имеет неоспоримое преимущество - компактность. Платформа позволяет в 10 раз сократить требуемые для производства деталей площади.