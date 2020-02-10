Искусственный интеллект поможет детям-инвалидам

Программа Futuris приглашает в польский город Познань, где ученые европейского исследовательского проекта Insension совершенствуют технологии, адресованные детям с ограниченными возможностями.

Новинка в числе прочего распознает мимику и жесты ребенка, помогая воспитателям и родителям лучше понимать тех, у кого нарушена или отсутствует речь.

Координатор проекта Михал Косьедовский рассказывает: "Мы пытаемся создать систему, которая будет помогать нуждающимся. Она возьмет на себя функции, ну, или часть функций, которые выполняют сегодня ассистенты, педагоги, все, кто ухаживает за людьми с множественным умственными нарушениями. Камера снимает мимику, жесты человека с ограниченными возможностями, потом наша программа, опирающаяся на искусственный интеллект, сможет его узнавать. Для этого нужно зафиксировать множество параметров - положение тела, особенность жестикуляции, а также отследить точки на лице, которые формируют присущее именно этом человеку выражение".