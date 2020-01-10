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мир

Что думают иранцы о падении "Боинга"

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  Андрей Позняков 
Что думают иранцы о падении "Боинга"
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DKTV2
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Организация гражданской авиации Ирана приступает к изучению бортовых самописцев украинского «Боинга», который разбился в среду после вылета из Тегерана. Ряд западных стран заявляют, что, вероятнее всего, самолёт был сбит иранской ракетой «земля-воздух». В Тегеране категорически отвергают эти обвинения.

Как воспринимают эти новости жители Исламской республики — рассказал корреспондент Euronews в Тегеране Хамидреза Хомаюнифар:

«Люди так огорчены произошедшим. Все надеются, что это было следствием технической неисправности и ничего более. Они надеются, что все эти истории о ракетах, — о российских ракетах или других ракетах "земля-воздух" стражей исламской революции, — что всё это неправда. Люди просто молятся о жертвах авиакатастрофы. Но им интересны результаты расследования, они хотят узнать в конце концов, что привело к этой трагедии».

Жертвами авиакатастрофы под Тегераном стали 176 человек, почти половина погибших — граждане Ирана.

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