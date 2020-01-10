Канада оплакивает погибших

Сотни людей собрались в четверг вечером в Торонто на траурной церемонии, посвященной памяти 176 погибших в результате крушения в Иране "Боинга-737" "Международных авиалиний Украины". В мероприятии принял участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Собравшиеся принесли цветы и зажгли свечи. Многие держали фотографии погибших, в том числе их родных и друзей. Люди не скрывали своего гнева и не сдерживали эмоций в связи с трагедией.

"Этот парень ее брат, так что семья потеряла двоих детей. Это его жена. В прошлом году у них была свадьба", - говорит эта девушка.

На борту разбившегося лайнера находились 63 гражданина Канады. Почти все - иранского происхождения. В Торонто - одна из крупнейших в Северной Америке иранских общин, она насчитывает около 100 тысяч человек.

Многие собравшиеся на траурной церемонии обвинили в трагедии власти Ирана, но были и те, кто считает главным виновником произошедшего президента США Дональда Трампа, который, по их мнению, своим приказом убить высокопоставленного иранского генерала в Ираке, развязал конфликт между Вашингтоном и Тегераном.