Самолёт МАУ сбит иранской ракетой - Трюдо

ОБНОВЛЕНИЕ: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил версию о том, что "Боинг-737" МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". По словам главы правительства, об этом свидетельствуют данные канадской разведки и спецслужб союзников. "Это могло быть случайностью", — отметил Трюдо.

"Боинг-737" "Международных авиалиний Украины" мог быть сбит в небе над Тегераном иранскими силами ПВО, — сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской разведке. Это могло произойти по ошибке. Аналогичные сведения приводят телеканалы CNN, CBS и журнал Newsweek. По словам журналистов, спецслужбы США располагают данными со спутников.

В среду "Боинг-737" компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

Ранее Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что, по его мнению, техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране.

Наши журналисты работают над этим сюжетом, он будет обновлён, как только появится дополнительная информация.