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Иран

Опубликовано видео возможного ракетного обстрела "боинга"

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  Елена Караева 
Опубликовано видео возможного ракетного обстрела "боинга"
Авторское право
AP
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"Нью-Йорк Таймс" опубликовала видео предполагаемого обстрела "боинга" на взлете из аэропорта Тегерана.

Ранее американские неназванные официальные лица сообщили, что Иран сбил лайнер двумя ракетами "земля-воздух" российского производства.

Иранские власти назвали эти утверждения "большой ложью" и сообщили, что, по их сведениям, на борту самолета произошло возгорание.

Как сообщил на брифинге для прессы руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, "никаких ракет не было, и, как я заметил чуть раньше, спустя минуту после сигнала о том, что лайнер загорелся, командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт".

Утром в пятницу стало известно, что иранские власти пригласил к участию в расследовании авиакатастрофы компанию-производителя Boeing, а также США, Канаду и Украину.

AP Photo, all rights reserved
На месте крушения "боинга" МАУ продолжаются поисковые работыAP Photo, all rights reserved

Бортовые самописцы, по словам официальных лиц, были обнаружены, их показали в программах новостей государственного телевидения Ирана.

Али Абедзаде также подчеркнул: "Мы пока не знаем, в каком состоянии эти самописцы, обычно мы справляемся сами с расшифровкой хранящейся там информации. Если по каким-то причинам самописцы повреждены и мы не сумеем самостоятельно извлечь данные, мы обратимся за помощью к другим странам. Это cтандартная практика".

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
На борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту Тегеран - Киев находились 176 человекCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedEbrahim Noroozi

Накануне вечером канадский премьер Джастин Трюдо сделал заявление, что самолет был сбит в результате ракетного обстрела: "У нас есть сведения из разных источников, включая данные союзников и нашу собственную разведку. Имеющаяся информация указывает на то, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Это могло произойти и по ошибке".

В результате авиакатастрофы над Тегераном погибли 176 человек, это 167 пассажиров, в том числе 63 канадца, и девять членов экипажа - они были гражданами Украины.

AP Photo, all rights reserved
Иран дал согласие на участие в работе экспертов представителей Украины, Канады и СШАAP Photo, all rights reserved

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