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Иран

Авиакомпании массово отменяют полеты над Ираном и Ираком

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  Марика Димитриади 
Самолет "Аэрофлота"
Самолет "Аэрофлота" -
Авторское право
AP - Marina Lystseva
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Air France, Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, Air Astana, Belavia, Malaysia Airlines заявили о приостановке полетов над Ираном и Ираком после крушения лайнера "Международных авиалиний Украины". Пресс-служба "Аэрофлота" также сообщила, что российская авиакомпания разработала альтернативные маршруты.

Ранее Росавиация рекомендовала "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты".

Об отмене сегодняшних рейсов в Багдад сообщили авиакомпании Emirates и Flydubai.

Еще до авиакатастрофы Федеральное управление США по гражданской авиации (FAA) ввело запрет на полеты американских гражданских самолетов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

8 января в Иране разбился Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", погибли 176 человек. Тегеран назвал причиной катастрофы возгорание двигателя.

На сайте украинского посольства в Иране говорится, что "причины авиакатастрофы выясняет комиссия, любые заявления о причинах аварии до того, как будет обнародовано решение комиссии, носят неофициальный характер".

В ту же ночь Иран нанес ракетным удар по военным базам США в Ираке в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

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