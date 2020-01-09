Иран опубликовал первые результаты расследования крушения украинского боинга

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала первые результаты расследования крушения украинского Boeing 737 в Тегеране. По предварительным данным, воздушное судно загорелось до столкновения с землей. Пилоты обнаружили техническую проблему и развернули самолет, чтобы вернуться в аэропорт.

"Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу, - говорится в отчете. - Траектория самолета, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, говорит о том, что после появления технической проблемы он развернулся".

При столкновении самолета с землей произошел взрыв. Отмечается, что от экипажа "не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести тщательное и независимое расследование произошедшего. "Приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", - сказал он в четверг.

В четверг украинские специалисты прибыли в Иран, будут подключены к работе комиссии, в частности по расшифровке записей "черных ящиков". Они также проведут идентификацию и репатриацию погибших граждан страны.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского "Боинга-737", - отметил глава украинского государства.

Зеленский также призвал украинских граждан воздержаться от посещения этого региона и попросил воздерживаться от спекуляций до того, пока не будут обнародованы официальные результаты комиссии по расследованию катастрофы.

В среду Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. По информации министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в результате авиакатастрофы погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.