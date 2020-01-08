Нападавший на Петру Квитову мужчина приговорен к 11 годам тюрьмы

Мужчину, напавшего на чешскую теннисистку Петру Квитову, приговорили к 11 годам тюрьмы. Вердикт суда окончательный. В декабре 2016 года 33-летний Радим Жондра проник в квартиру Квитовой, напал на спортсменку и ранил ее в руку.

В марте прошлого года суд города Брно постановил, что мужчина причинил серьезный вред здоровью теннисистки и приговорил его к 8-летнему тюремному заключению. Нападавший не признал себя виновным и подал апелляцию. Обвинение также решило обжаловать вердикт. Апелляционный суд увеличил срок заключения с 8 до 11 лет.

Звезде тенниса понадобилось более пяти месяцев, чтобы прийти в себя и вернуться на корт.

Сейчас Петра Квитова на Международном теннисном турнире в Брисбене готовится к Australian Open, где в прошлом году она дошла до финала.