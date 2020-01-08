Кубок ATP в Австралии: Испания в 1/4 финала

Сборная Испании вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка ATP в Австралии, разгромив в матчах группового этапа команду Японии. Сначала испанец Роберто Баутиста-Агут победил японца Го Соэда со счетом 6:2, 6:4. А затем очко своей команде принес Рафаэль Надаль. Первая ракетка мира обыграл Йосихито Нисиоку - 7:6 (7:4), 6:4. В решающем третьем парном матче Рафаэль Надаль объединился с Пабло Карреньо Буста и выиграл у Бена Маклахлана и Го Соэда 7:6, 6:4

Ранее в плей-офф ATP Cup пробились Аргетина, Австралия, Великобритания, Сербия и Россия. Подопечные капитана Марата Сафина сыграют в четвертьфинале с командой Аргентины. В заявку сборной России на турнир входят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили, Константин Кравчук и Иван Неделько.

Кубок ATP проводится впервые. Это новый мужской командный турнир, в котором участвуют 24 мужские сборные. Матчи состоят из двух одиночных встреч и одной парной. ATP Cup, призовой фонд которого составляет 15 миллионов долларов, является подготовительным перед первым в сезоне турниром Большого шлема - Открытым чемпионатом Австралии, стартующим 20 января.