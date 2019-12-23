Спортивные итоги 2019 года

2019 год подарил поклонникам разных видов спорта множество незабываемых впечатлений.

Сборная ЮАР по регби под руководством первого темнокожего капитана в истории "спрингбокс" в третий раз завоевала Кубок мира. В финале, который прошёл в Йокогаме, южноафриканцы одолели команду Англии по счётом 32-12. Тренер сборной ЮАР Расси Эрасмус перед решающим матчем подчеркнул, что для их команды это возможность объединить всю страну.

В первой игре на этом чемпионате "спрингбокс" уступили сборной Новой Зеландии, однако в итоге стали первой командой, потерпевшей поражение на групповом этапе, которой в итоге удалось завоевать кубок.

Интересно, что сборная ЮАР побежает на мировом первенстве по регби каждые 12 лет: до этого "спрингбокс" становились лучшими в 1995 и 2007 году.

На чемпионате мира по футболу среди женщин победу праздновала команда США. Соревнования вызвали огромный интерес: сотни тысяч болельщиков со всего мира приехали во Францию, чтобы поддержать участниц, а также согласно данным ФИФА, матчи посмотрели около миллиарда телезрителей.

Американки начали выступление на этом турнире с победы над сборной Таиланда с разгромным счётом 13-0, а затем одолели испанок, француженок и англичанок на пути к финалу, где их ждала встреча со сборной Нидерландов. Американки обыграли действующих чемпионок Европы со счётом 2-0, и одержали четвёртую победу на мировом первенстве. Женская команда США - самая успешная в мире, американские футболистки становились чемпионками мира в 1991, 1999 и 2015.

В 2019 неоднократно обсуждали вопрос неравенства мужчин и женщин в спорте.

Мне кажется, это нечестно, что мужчинам и женщинам по-разному платят за одно и то же занятие. Особенно, если это один и тот же вид спорта, мы же не в девятнадцатом веке живём. В 2019 люди, выполняющие одну и ту же работу, должны получать одинаковое вознаграждение. американская болельщица

Женская сборная подала в суд на федерацию футбола США, которую спортсменки обвиняют в дискриминации по половому признаку и в том числе, указывают на огромную разницу в денежном вознаграждении за победу в международных соревнованиях для мужчин и женщин. Судебный процесс состоится в мае за несколько месяцев до Олимпиады в Токио.

Эган Берналь стал первым колумбийцем и южноамериканцем, победившим в общем зачёте "Тур де Франс", а также самым молодым лидером престижной многодневной велогонки за последние 110 лет. Из-за непростых погодных условий девятнадцатый и двадцатый этапы стали настоящим испытанием для всех гонщиков, Берналю удалось выйти в лидеры, а на последнем этапе сохранить преимущество. Сотни колумбийцев, которые живут во Франции или приехали, чтобы поддержать Берналя, отпраздновали победу своего соотечественника на Елисейских полях. Берналь прервал череду побед британских велогонщиков на "Тур де Франс" и вошёл в историю мирового спорта.