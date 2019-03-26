Осуждён напавший на теннисистку Петру Квитову

Напавшего на чешскую теннисистку Петру Квитову приговорили к 8-летнему тюремному заключению.

В декабре 2016 года 33-летний Радим Жондра проник в квартиру Квитовой в чешском городе Простеёв, представившись работником коммунальных служб, и приставил нож к горлу спортсменки.

В борьбе со злоумышленником теннисистка получила ранение рабочей левой руки.

В последствии Квитова перенесла операцию и спустя полгода вернулась на корт.

Напавший был признан чешским судом виновным в нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном проникновении в жилище.

Петра Квитова – двукратная победительница Уимблдона, шестикратная обладательница Кубка Федерации и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

На данный момент чешка – вторая ракетка мира.