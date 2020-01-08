В Голливуде сняли фильм о сексуальных домогательствах

Они не кинозвезды. Они телезвезды. Мегин Келли и Гретхен Карлсон – две телеведущие, обвинившие в 2016 году бывшего босса Fox News Роджера Айлза в сексуальных домогательствах.

Реальная история вдохновила создателей фильма "Скандал", где в главных ролях снялись Николь Кидман и Шарлиз Терон. Последняя также стала продюсером фильма.

Шарлиз Терон, актриса и продюсер

"Я горжусь тем, что мы сделали этот фильм. Он невероятно интересен. Я думаю, что когда вы снимаете фильм на тему сексуальных домогательств или фильм о женщинах с телеканала Fox, то зрителям кажется, что они знают, о чем будет кино. И стало приятным сюрпризом, что люди были удивлены картиной. Это не какой-то скучный фильм о сексуальных домогательствах".

Кроме Николь Кидман и Шарлиз Терон, одну из главных ролей играет Марго Робби, восходящая звезда американского кино, снявшаяся в последнем фильме Тарантино "Однажды в Голливуде".

Шарлиз Терон, актриса и продюсер

"Всегда опасно говорить зрителям, что они должны чувствовать. Мне нравится, как при просмотре люди обращают внимание на разные вещи. И для нас, создателей фильма, это удивительный опыт: посмотреть, как мужчины реагируют на историю, что чувствуют молодые, а что зрелые женщины".

Всемирная премьера фильма "Скандал" совпадает с началом судебного процесса по делу голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Российская премьера картины состоится в середине февраля.