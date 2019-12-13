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«Крушитель системы» выдвинут на премию «Оскар»

«Крушитель системы» выдвинут на премию «Оскар»
  Лев Удольский 
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Немецкая кинолента «Крушитель системы» была в числе аутсайдеров, выдвинутых на премию Европейской киноакадемии. На церемонии, прошедшей в Берлине, фильм получил награду в номинации «Лучшая музыка», но привлёк также внимание серьёзностью поднятой проблемы. Главная героиня – девятилетняя девочка Бенни – трудный и агрессивный ребёнок, с которым никому не удаётся сладить.

Рассказывает режиссёр ленты Нора Финшелд:

– Этот фильм посвящён трудным детям, таким ситуациям, когда даже органы по защите детей не знают, где их пристроить, поэтому направляют их из одного учреждения в другое. Но каждый раз их отовсюду прогоняют. И в некоторых случаях – весьма редких – это превращается для ребёнка в бесконечный круг постоянных перемен. Для этого используется специальный термин – «Крушитель системы».

Хотя картина посвящена непростой теме, она имела большой успех в Германии, чему во многом обязана замечательной игре Хелены Ценгель, исполнившей главную роль.

– Мы смогли найти её на удивление быстро, она оказалась в числе десяти девочек, пришедших на первый отбор исполнителей. Среди них она была седьмой. Я не могла поверить, что всё может быть так просто, и продолжила отбор, но каждый раз сравнивала всех с Хеленой. Потому что именно у неё получалось сыграть такую агрессию, в которой проявляется и уязвимость.

– Содержание требует определённой формы, мы пытаемся передать энергию Бенни всеми средствами кинематографии – съёмкой, монтажом, музыкой, ритмом, самой историей.

«Крушитель системы» выдвинут на премию «Оскар» от Германии и уже вышел на экраны во многих странах мира.

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