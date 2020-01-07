Новинки развлекательного кино 2020 г.

В наступившем году любителей развлекательных фильмов ожидают несколько долгожданных премьер. В феврале начнётся прокат комедийного боевика «King’s man: Начало» британского режиссёра Мэттью Вона. В фильме речь идёт о предыстории секретной службы, агенты которой уже фигурировали в двух фильмах, основанных на комиксах Kingsman.

30 января в российских кинотеатрах начнётся показ фантастического фильма «Кома», герой которого после страшной аварии приходит в сознание в мире, населённом воспоминаниями находящихся в коме людей. Это дебютная режиссёрская работа Никиты Аргунова. Он же написал сценарий фильма вместе с Тимофеем Декиным и писателем-фантастом Алексеем Гравицким.

В криминальной комедии «Джентльмены» Гая Ричи рассказывается об американском бизнесмене, создавшем в Лондоне сеть по продаже марихуаны. Его решение продать свой высокодоходный бизнес породило волну интриг, заговоров, коррупционных схем и вымогательств.

Наконец, фанатов фильмов о Джеймсе Бонде в апреле ждёт фильм «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли. Это уже 25-й фильм об «агенте 007». Фильм снял американский режиссёр Кэри Фукунага.