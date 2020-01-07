Майкл Уорд - восходящая звезда кино по версии BAFTA

Британская академия кино и телевидения (BAFTА) опубликовала список актеров, номинированных в категории "Восходящая звёзда" 2020 года. В этой номинации фигурируют пять имен. Но, пожалуй, наиболее многообещающе из этого списка выглядит Майкл Уорд - исполнитель главной роли в картине Blue Story.

Это трагическая история о двух лучших друзьях, которые оказываются по разные стороны баррикад в уличной войне двух банд на южной окраине Лондона. По мнению критиков, фильм весьма реалистично передает ту ауру насилия, которая царит в так называемых неблагополучных районах. Настолько реалистично, что британская сеть кинотеатров Vue даже отказалась от показа фильма.

"Честно говоря, мы не хотели такого эффекта, - говорит Майкл Уорд. - На самом деле это фильм не только и не столько о насилии, а о том, в каких условиях вынуждены расти подростки из трущоб. Я бы очень хотел, что люди воспринимали картину именно в этом ключе."

По мнению исполнительного директора Британской академии кино и телевидения Аманды Берри, фильм Blue Story действительно выделяется на фоне многих картин. "Он спровоцировал полемику в обществе, - признала Берри. - Поэтому я считаю, что его обязательно стоит посмотреть".

Примечательно, что номинация "Восходящая звезда" единственная, в которой главный приз присуждается на основе оценок зрителей, а не критиков. В этом году это также единственная категория, где фигурируют имена чернокожих актеров.