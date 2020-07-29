США грозят вывести контингент из Германии

Глава Пентагона в среду объявил о выводе 12 тысяч военнослужащих из Германии, объяснив решение "стратегической необходимостью", в частности, сдерживанием России.

Как пояснил Марк Эспер, 6,5 тысяч человек вернутся в США, тогда как 5,5 тысяч будут раскартированы в других государствах НАТО, а именно в Бельгии и Италии: "Германия - самая богатая страна в Европе, она может и должна платить больше за свою оборону, не только соответствовать 2-процентному показателю отчислений в бюджет НАТО от ВВП, но и превысить его", - заявил он.

Буквально через несколько минут после окончания пресс-конференции главы Пентагона президент США намекнул, что решение по Германии может быть пересмотрено, если Берлин согласится увеличить свою долю отчислений в бюджет НАТО.