Париж почтил память жертв январских терактов 2015-го

Глава МВД, министры юстиции и культуры, мэр Парижа и экс-президент Республики приняли участие в скромной церемонии в память об одиннадцати погибших 5 лет назад в результате нападения на сатирический еженедельник Charlie Hebdo.

Среди жертв братьев Куаши, хладнокровно расстрелявших всех, кто в то утро 7 января 2015 года находился в редакции, были не только его директор и ведущие карикатуристы, но и случайные люди. Их имена были зачитаны в присутствии ста собравшихся. На стене здания Charlie Hebdo была установлена табличка "Площадь свободы выражения".

Многие из присутствующих не скрывали эмоций: "В тот день я была дома, - рассказывает эта женщина, не назвавшая своего имени, - и когда услышала по радио и телевидению, что случилось,

моему возмущению не было предела. Потом я вышла на улицу, на демонстрации, как и миллионы французов, в сердцах которых всегда будут "свобода" и "светское государство".

"Эта битва за свободу выражения шла, как вы знаете, в XVI, XVII, XVIII, XIX, XX и вот теперь в XXI веке, - добавляет этот пожилой мужчина. - Потому что до сих пор находятся люди, которые хотели бы воспрепятствовать проявлению этой свободы"...

Церемонии в память о жертвах исламистов состоялись также в парижском пригороде Монруж, где братья Куаши застрелили полицейского, и около кошерного супермаркета в районе Porte de Vincennes, где сообщник Куаши Амеди Кулибали убил четырёх посетителей.