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кино

Названы номинанты "Золотого глобуса"

Названы номинанты "Золотого глобуса"
  Daria Ivanova 
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Названы номинанты премии "Золотой глобус", присуждаемой ежегодно Голливудской ассоциацией иностранной прессы. В категории "лучший драматический фильм" участвуют "1917", "Ирландец", "Джокер", "Брачная история" и "Два Папы".

"Брачная история" Ноа Баумбаха о разводе собрала наибольшее число номинаций - шесть. За лучшую женскую и мужскую роли поборются актеры Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон, сыгравшие главных персонажей фильма.

"Ирландец" - мафиозный триллер - номинирован на пять наград, в том числе в категории "лучший режиссер", которым таким образом может стать Мартин Скорсезе. Аль Пачино и Джо Пеши будут сражаться за премию "лучший актер второго плана". Номинирован и сценарист кинокартины Стивен Заиллян. А вот Роберт Де Ниро, сыгравший главную роль, в гонке не участвует.

Лос-анджелесская басня Квентина Тарантино про 60-е "Однажды в... Голливуде" также была отмечена пятью номинациями, в том числе в категориях "лучший комедийный фильм" и "лучший режиссер". За лучшую мужскую роль будут сражаться такие звезды, как Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.

Неожиданностью стала номинация "Двух Пап" Фернанду Мейреллиша а четырех категориях: "лучшая драма", "лучший сценарий" и "лучшая актерская работа" - для Джонатана Прайса и Энтони Хопкинса.

Скандальный "Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли, повествующий о печальной жизни суперзлодея, также собрал четыре номинации. Фильм уже был удостоен "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале.

Картина "1917" Сэма Мендеса о Первой Мировой войне и невыполнимом поручении, отданном двум молодым британским солдатам, номинирована в категориях "лучший режиссер" и "лучшая драма". Картина основана на реальной истории из жизни деда Мендеса.

Объявление победителей и вручение наград состоится пятого января.

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