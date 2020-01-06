Китайский курорт Санья вдохновляет туристов и инвесторов

_Санья на острове Хайнань - китайский курорт, популярный у жителей Поднебесной. Сегодня он решительно заявляет о себе на международной арене, привлекая все больше туристов из-за рубежа и иностранных инвесторов. _

... Горизонт, открывающийся со стороны бухт Хайтан и Ялонг, буквально усеян отелями и туристическими комплексами. Среди них немало признанных международных брендов. Инвесторы активизировали вложения в регион. Отель Rosewood Sanya, патронируемый основанной в США компанией, открылся здесь два года назад. Дирекция обращает внимание на уникальные природные условия и возможности развития.

"Наш отель - это прямое попадание. Почему? Санья идеально отвечает нашей философии, где во главу стоят культурная ценность и преимущества расположения курорта, - рассказывает генеральный директор Вито Ромео. - Когда мы ищем, где открыть новый отель, мы учитываем эти критерии. Ведь люди ждут от поездки - деловой, туристической - нового опыта и впечатлений. Санья гарантирует и то, и другое".

Остров делает ставку на открытие своих морских пространств для иностранных яхт. Совершенствование береговой инфраструктуры, причалов идет рука об руку с упрощением правил для регистрации судов.

Стюарт Ху, генеральный секретарь ассоциации Sanya Yachting, обращает внимание: "У нас на острове - пять портов и восемь открытых морских маршрутов. К примеру, прямо перед нами - открытые воды Наньшань. Судно под иностранным флагом после регистрации может свободно сюда зайти, а потом отправиться для осмотра других мест".

Курорт Санья в рамках этой программы делает ставку на развитие круизного туризма. Его порт на острове Феникс готовится стать домашним терминалом для лайнеров европейского оператора Costa Cruises. Проект включит Санья в круизный маршрут, захватывающий Филиппины и Вьетнам.

"Каждый год к нам приходят лайнеры с иностранными гостями на борту. Туристы могут сойти на берег и задержаться у нас на день или два, - рассказывает Сихи Танг из управления по туризму и культуре. - Мы завершили строительство пяти крупных причалов с расчетом на самые большие в мире туристические суда. Надеемся, они будут приходить к нам еще чаще".

Глобализация курорта идет по морю, но также через оптимизацию воздушных маршрутов. Российская авиакомпания I-Fly, выполняющая рейсы в эту всегда солнечную точку, планирует открытие представительства по Азиатско-Тихоокеанскому региону в аэропорту Санья с прицелом на развитие новых международных направлений.

"У нас очень большие планы на новый год, - рассказала Лиза Бу, менеджер наземного обслуживания компании. - Мы собираемся открыть маршрут, который соединит Санья с Японией. Затем, во второй половине года, хотим запустить рейсы, соединяющие курорт с Европой, с остановкой в Москве. Мы очень оптимистично оцениваем перспективы развития в этом плане".

Санья находится в фокусе растущего внимания иностранных туристов; курорт вдохновляет инвесторов и ищет новые пути развития с прицелом на завтрашний день.