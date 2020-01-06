Десятки тысяч людей на похоронах генерала Сулеймани в Иране

В Иране десятки тысяч людей пришли проститься с генералом Касемом Сулеймани. Также на панихиду прибыл духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент страны.

Убитый в результате американской спецоперации генерал Сулеймани более 20 лет возглавлял элитные силы "Кудс" и еще при жизни считался национальным героем. Поэтому власти Исламской Республики пообещали отомстить США.

"В прошлом Америка уже терпела унижение в Сирии, Ираке, Ливане, Афганистане , - заявила дочь генерала Сулеймани. - Теперь американских солдат вновь будет подстерегать смерть".

Посол Исламской Республики в ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что в ответом на военную операцию США станет военная операция со стороны Ирана. Тем временем президент Дональд Трамп подчеркнул, что США готовы нанести удары по десяткам целей на иранской территории.

Как считают наблюдатели, это не пустые угрозы. Поэтому ситуация на Ближнем Востоке крайне обострилась. На этом фоне лидеры европейских держав призвали все стороны воздержаться от действий, которые приведут к непредсказуемым последствиям.