Сенат США урезал полномочия Дональда Трампа

Сенат США принял резолюцию, которая ограничивает полномочия президента в вопросе использования силы против Ирана без разрешения законодателей.

Документ одобрили 55 сенаторов, его поддержали и восемь однопартийцев Трампа.

Призывая голосовать за резолюцию, сенатор-демократ Тим Кейн заявил: "Президент США, действующий или любой другой, всегда должен иметь возможность принять меры, чтобы защитить Америку, если существует угроза ее безопасности, не спрашивая разрешения. Но тут речь идет о другом: позволено ли президенту перейти к нападению?".

В свою очередь, оппонируя Тиму Кейну, сенатор-республиканец Джеймс Риш подчеркнул: "Нужно понимать, что принимая эту резолюцию, мы посылаем четкий и недвусмысленный сигнал Ирану, как если бы мы извинялись за то, что его потревожили. Мы это уже проходили. И из этого ничего не получилось: предыдущая администрация извивалась ужом, чтобы понравиться Тегерану, и их благие намерения привели нас всех известно куда".

Законодательная инициатива связана с напряженностью вокруг Ирана, когда Трамп поручил военным ликвидировать командующего спецназом КСИР генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

В ответ на упреки оппонентов в превышении полномочий, президент США заявил, что "времени звонить Нэнси Пелоси и согласовывать с ней операцию у меня не было".