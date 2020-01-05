В городах США прошли антивоенные акции

"Нет войне, нет санкциям против Ирана". Под этими лозунгами прошли манифестации в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и других американских городах . Участники акций выразили протест в связи с авиаударом в Ираке, который был совершен по распоряжению президента Дональда Трампа для устранения иранского военачальника Касема Сулеймани. Демонстранты также возмущены решением Трампа об отправке дополнительного воинского контингента на Ближний Восток.

Тем временем американский лидер заявил, что США нанесут (быстро и мощно) удары по 52 иранским объектам в ответ на любое потенциальное нападение исламской республики. Соответствующее сообщение Трамп разместил на своей странице в "Твиттере". США больше не хотят угроз!" - написал хозяин Белого дома.

В связи с ростом напряженности на Ближнем Востоке, США перебрасывают в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина). 650 военных уже были отправлены в Кувейт на этой неделе. На очереди - еще три тысячи американских десантников. Завершение их переброски ожидается через несколько дней.