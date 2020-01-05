Иран отказывается от ядерной сделки

Иранские власти заявили, что не намерены больше придерживаться условий международного соглашения по ограничению ядерной программы страны, в частности соблюдать лимит на количество центрифуг для обогащения урана. Решение принято после убийства генерала Касема Сулеймани. В Иране проходит церемония прощания с погибшим.

Абдулрахим Мусави, командующий вооруженными силами Ирана: "Убийство Сулеймани - это отвратительное и не имеющее оправданий действие. У США нет другого выбора, кроме как делать заявления, чтобы оправдать свой поступок. В возможном конфликте в будущем, начать который у них вряд ли хватит мужества, станет ясно о каких 52 объектах идет речь".

Ранее президент США Дональд Трамп предостерег иранские власти по поводу ответных действий, написав в Твиттере, что Вашингтон выбрал 52 иранских объекта для атаки, которая будет быстрой и очень мощной.

Майк Помпео, госсекретарь США: "Мы не раз говорили иранскому руководству: вам не сойдет с рук использование сил посредников. Не думайте, что ваша страна будет в безопасности. Отвечать будут те, кто принимает решения, кто является источником угрозы, исходящей от Исламской Республики Иран. Мы относимся к этому со всей серьезностью. Мы будем защищать американских граждан повсюду".

Несколько сотен американских военнослужащих отправились из Соединенных Штатов в Кувейт в качестве подкрепления в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.