Суд над Вайнштейном начался

В Нью-йоркском суде начался процесс по делу голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Его обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Дело будет рассматривать жюри присяжных, на отбор которого уйдут первые две недели.

У здания суда перед первым заседанием собрались женщины, которые выдвигают обвинения против Вайнштейна.

Розанна Аркетт, актриса: "Мы здесь в начале нового года и нового десятилетия. Время вышло. Для сексуальных домогательств на рабочем месте оно закончилось. Больше не будет обвинений в адрес пострадавших, как не будет и пустых извинений без последствий".

Адвокат Вайнштейна Донна Ротунно считает, что доказательства вины ее подзащитного в этом деле слабые: "По-моему, обвинительницы верят в то, что их часть истории – единственная, которой нужно придавать значение и на которую надо обращать внимание. Но это судебное разбирательство и оно покажет присяжным, штату Нью-Йорк и всему миру, что в этом деле есть и другие детали".

Обвинения в изнасиловании и домогательствах были предъявлены Вайнштейну в 2018 году. Если суд признает его виновным, 67-летнему кинопродюсеру грозит пожизненное тюремное заключение. Вайнштейн заявляет о своей невиновности, настаивая, что в тех случаях все происходило по взаимному согласию.