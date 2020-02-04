Дело фигуристок: прокуратура Парижа открыла предварительное расследование

Делу об изнасиловании юных французских фигуристок своими тренерами дан ход. Прокуратура Парижа открыла предварительное расследование, ознакомившись со свидетельствами бронзового призера Чемпионата мира 2000 года в парном катании Сары Абитболь.

Ранее в свет вышла ее книга под названием "Такое долгое молчание". В ней она рассказывает, как в начале 1990-х ее несколько раз изнасиловал тренер Жиль Бейер. В первый раз - когда девушке было всего 15. Несмотря на многочисленные жалобы, Бейеру удалось остаться в Федерации ледовых видов спорта вплоть до 2018 года.

Ранее еще четыре бывшие фигуристки выдвинули подобные обвинения в отношении трех педагогов. Они рассказывают об изнасилованиях, произошедших с 1970 по 1990 год.

Начато административное расследование. Федерацию могут лишить права проводить национальные соревнования и заниматься формированием делегаций на международные старты. Министр спорта Роксана Марасиняню призвала главу организации Дидье Гайаге, друга Бейера на протяжении многих лет, уйти в отставку. Тот обвинил в замалчивании преступлений ее предшественнику Мари-Жорж Бюффе.