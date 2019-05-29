MeToo по-французски

В Париже по обвинению в клевете перед судом предстала журналистка Сандра Мюллер, автор хэштега #Balancetonporc ("Сдай свою свинью"), французского аналога движения #MeToo ("Я тоже") против сексуального насилия и домогательств.

Истец по делу — Эрик Брийон, консультант и бывший генеральный директор телеканала Equidia, просит удалить твит, в котором Мюллер рассказала о домогательствах с его стороны. Брийон также требует 50 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб и возмещения судебных издержек в размере 15 тысяч евро.

При этом в декабре 2017 года на страницах газеты Le Monde он принес Мюллер извинения и признался в непристойных заявлениях в ее адрес, которые он сделал в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, это были не домогательства, а поведение пьяного дурака. В интервью французским СМИ Брийон рассказал, что из-за твита Мюллер у него возникли проблемы с трудоустройством, несмотря на то, что он не работал вместе с Мюллер.

Под хэштэгом #Balancetonporc, который опубликовала Мюллер, о домогательствах и насилии рассказали тысячи женщин во Франции.

Решение суда по этому делу ожидается 25 сентября.

Глобальное движение #MeToo началось в США со скандала вокруг американского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором Вайнштейн обвинялся в многочисленных сексуальных домогательствах. По сведениям издания, продюсер в течение 30 лет склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая за это карьерное продвижение.