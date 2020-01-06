Какие люди в Голливуде!

Церемония вручения вторых по значимости после "Оскаров" наград "Золотой глобус " закончилась в Лос-Анжелесе под утро по центрально-европейскому времени. Главная новость мероприятия, которое прошло в 77-ой раз - то, что на нем "прокатили" многократно номинированные в различных категориях фильмы, произведенные для Netflix, включая "Ирландца" Мартина Скорсезе.

С полными карманами "Золотых глобусов" ушел Квентин Тарантино, получивший статуэтку и за "Лучший сценарий", и за "Лучший комедийный фильм" и за "Лучшую актерскую работу второго плана", тут был отмечен Брэд Питт.

С неменьшей симпатией члены ассоциации иностранной прессы Голливуда отнеслись к работе "1917-ый" Сэма Мендеса (автора в том числе и оскароносной "Красоты по-американски").

Рене Зеллвегер, сыгравшая голливудскую звезду Джуди Гарланд, стала обладательницей "Золотого глобуса" в номинации "Лучшая женская роль".

"Золотого глобуса" за роль Джокера в одноимённом фильме удостоился и Хоакин Феникс.

В той же номинации, но в разделе телевизионных сериалов "Глобус" был быть должен вручен Расселу Кроу за работу в “Самом громком голосе”, но австралийский актер не мог присутствовать на церемонии, он улетел домой помогать попавшим в плен пожаров родственникам.

Лучшим кинофильмом года на иностранном языке стала лента "Паразиты" Пон Джун-хо, удостоенная на последнем Каннском форуме "Золотой пальмовой ветви".

Фиби Уоллер-Бридж, сценаристка и исполнительница главной роли в телесериале "Дрянь", получила 2 "Золотых глобуса" - за "Лучший комедийный сериал" и как "Лучшая актриса в телекомедии"

За вклад в киноискусство премии Сесила де Милля был удостоен Том Хэнкс.

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"Золотые глобусы" считаются генеральной репетицией перед вручением главных профессиональных кинонаград года - премии "Оскар", эта церемония состоится через месяц.